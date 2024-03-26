Çantaların üzerinde bulunan bu parça bakın ne işe yarıyor Çantaların merkezinde bulunan bu parçanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Belki de daha önce hiç duymadınız. Bakın aslında ne işe yarıyormuş…

ensonhaber.com

Okul yıllarının en sıkıcı anlarının bir kısmı, hiç kuşkusuz sırt çantalarımızla geçirdiğimiz zamanlardı.

İlkokuldan lisenin sonuna kadar eşlik eden bu sadık arkadaşlarımız, zamanla değişen tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Ancak bir detay hep aynı kaldı: çoğu sırt çantasının ortasında bulunan bu detay.

Bazıları için bu parça sadece bir tasarım özelliği olabilirken, diğerleri için bu konu daha da gizemli bir hal alıyor.

Bakın bu parçanın asıl amacı neymiş…

Kimsenin aklına gelmez

Sırt çantalarının merkezinde bulunan gizemli parça artık açığa çıktı ve adıyla birlikte mantıklı bir açıklaması da ortaya kondu: Kirpik Sekmesi!

Bu küçük detay, çantaları daha işlevsel hale getiren bir özellik taşıyor.

Bu aparat, ayakkabılarınızı çantanın dışına asmak için kullanılıyor. Örneğin, spor salonuna gittiğinizde eşyalarınız arasında yer kalmadığında, ayakkabılarınızı bu alana bağlayarak çantanızı sıkıştırmadan taşıyabilirsiniz.

Herschel'in kurucu ortaklarından Jamie Cormack, kirpik sekmesinin tarihini de açıklıyor. İlk olarak buz baltası taşımak üzere tasarlanmış olan bu aparatlar, dağcılık yapan insanlar için ip gibi gereçleri tutmaya yarıyormuş.