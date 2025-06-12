Çaresiz kalınca hangi dua okunur? İşte, çaresiz anlarda okunabilecek en etkili dua

Haber Merkezi

Hayatın zorlukları karşısında zaman zaman herkes kendini çaresiz hissedebilir. Böyle anlarda kalpten edilen bir dua, insanın ruhunu rahatlatır ve umut verir.

Zor durumda kalan, çıkış yolu arayan ve çaresizlik içinde dua etmek isteyenler bu durumlarda okunacak etkili duaları araştırıyor.

Çaresizlik duygusu, insanı maddi sebeplerin ötesine geçirerek manevi bir arayışa sevk eder.

İçinde bulunduğunuz durum ne kadar zor olursa olsun, dua etmek her zaman en etkili çıkış kapısıdır.

Peki, çaresiz kalınca hangi dua okunur? İşte, çaresiz anlarda okunabilecek en etkili dualar…

Bu tür sıkıntı hissedilen zamanlarda okunması gereken dua şu şekildedir;

La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.

Anlamı;

Allah'ım beni tüm sıkıntılarımdan kurtar. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Beni de en hayırlara vesile olacak şekilde arındır.