Çarpışma riski yaratıyor! Otomotiv devi milyonlarca aracını geri çağırıyor

Haber Merkezi

Ford Motor Company, 2021 ile 2025 yılları arasında üretilen 1 milyon 75 bin 299 aracı, geri görüş kamerasında tespit edilen yazılım hatası nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, yaşanan yazılım hatasının, aracın geri vitese alındığında kameranın görüntüyü gecikmeli, donarak veya hiç göstermemesi gibi sorunlara yol açtığı ve bu durumun sürücünün görüş alanını kısıtlayarak olası kaza riskini artırabileceği belirtildi.

Otomotiv devi tarafından yapılan açıklamada ise, söz konusu sorunun şimdiye kadar bir maddi hasarlı kazaya yol açtığını, ancak herhangi bir yaralanma bildirilmediğini belirtti.

Söz konusu geri çağırmadan etkilenen araçların ise, Ford ve Lincoln markalarının çeşitli modellerini kapsadığı belirtildi.

GERİ ÇAĞIRMA BU MODELLERİ KAPSIYOR!

Yaşanan sorunun ise araçların bilgi-eğlence sistemindeki aksesuar protokol arayüz modülünde (APIM) bulunan bir yazılım hatasından kaynaklandığı ve hata nedeniyle geri görüş kamerasının düzgün çalışmamasına yol açtığı kaydedildi.

Otomotiv devinin, etkilenen araç sahiplerine 16 Haziran 2025 tarihinden itibaren bilgilendirme mektupları göndermeye başlayacağı belirtildi. Yazılım güncellemesi, yetkili bayilerde ücretsiz olarak yapılacak veya araçların uzaktan güncelleme (OTA) özelliği varsa, bu yöntemle de sorun giderilebilecek.

Geri çağırmaya dahil olan modeller:

Ford: 2021-2024 Bronco, F-150, Edge; 2022-2024 Expedition; 2022-2025 Transit; 2021-2023 Mach-E; 2023-2024 Escape, F-250, F-350, F-450, F-550, F-600; 2024 Ranger, MustangThe Verge+3CBS News+3New York Post+3

Lincoln: 2021-2024 Nautilus; 2022-2024 Navigato

Araç sahiplerinin, Ford'un resmi web sitesinden veya NHTSA'nın araç geri çağırma sayfasından (www.nhtsa.gov) araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol etmeleri önerildi.