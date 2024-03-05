Çarşamba gelecek, 1 gün kalacak! Erzincan, Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli… Tedbir almakta fayda var Meteoroloji uzmanlarından yeni uyarı geldi. Soğuk havalar yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar Erzincan, Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli ve çevresi için vatandaşları uyardı. Tedbir almak önemli...

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Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nihayet geride kaldı ve Türkiye'de kışın habercisi olan soğuk hava yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor.

Ancak bütün Türkiye'nin kar müjdesini beklediği bu zaman diliminde, meteoroloji uzmanlarından beklenmedik bir uyarı geldi.

Özellikle Erzincan, Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli ve çevresinde yaşayan vatandaşlar dikkatli olmalılar çünkü yeni bir hava durumu uyarısı yapıldı.

Uzmanlara göre, Çarşamba günü bu bölgelere yeni bir hava olayı giriş yapacak ve neredeyse bir gün boyunca etkisini sürdürecek.

Dolayısıyla, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, hazırlıklı olsun.

Ulaşımda aksamalar olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı açıklama ile Doğu Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Çarşamba günü başlayacak olan bu karla karışık yağmur sonucunda, sel baskınları, tipi ve ulaşımda aksamalar olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı: