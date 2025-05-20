Çay suyuna 1 tutam atın, saatlerce kaynasa da bayatlamıyor...

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Çay, Türkler için oldukça kıymetli ve her öğünde yer alan bir içecektir.

Çaysız kahvaltı olmaz, muhabbet olmaz, misafirlik olmaz.

Hemen bir çay koyulur...

Ancak, çayın sıcak ve taze olması da ilk kuraldır.

Ocakta kaynaya kaynaya bayatlayan ve acılaşan çayı kimse sevmez. Peki; bunu önlemek için ne yapabiliriz?

İşte çayı saatlerce taze tutan o yöntem...

KAYA TUZU!

Demlediğiniz çay kısa sürede acılaşıyor ve rengini kaybediyorsa, çözüm çok basit bir malzemede saklı olabilir: Kaya tuzu. Evet, yanlış duymadınız. Çay suyuna çok az miktarda eklenen kaya tuzu, çayın daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olabilir.

Peki nasıl işe yarıyor?

Kaya tuzu, içeriğindeki doğal mineraller sayesinde suyun pH dengesini hafifçe değiştirerek çayın oksitlenmesini yavaşlatır. Bu da çayın daha geç bayatlamasını, renginin koyulaşmamasını ve tadının uzun süre korunmasını sağlar.