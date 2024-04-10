Çay tiryakileri dikkat! Demlerken yapılan bu hata böbreklere de mideye de zarar veriyor… Ülkemizde en çok içilen içeceklerin başında çay gelir. Bu denli sevilen ve tüketilen çayı demlerken yapılan o hata mideniz ve böbreklerinizde hastalıklara sebep olabiliyor. İşte, asla yapmamanız gereken o hata…

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Türkiye'de en çok tüketilen içecekler arasındaki yeri tartışılmaz olan çay, gün içinde de en çok içilen içeceklerin başında yer alıyor.

Çay her ne kadar insanlık tarihi tarafından Çin ile tanınsa da, artık dünyanın birçok bölgesinde ülkemiz ile anlıyor.

Ülkemizde bu denli sevilerek tüketilen çay hakkında akla gelen ilk zararlı şey şeker olsa da bu kez daha temel bir şey sağlığımızı direk tehdit ediyor.

Çaydanlıklar tehlike saçıyor...

Çayı demlemek için kullandığımız materyal olan çaydanlıklar sağlığımızı tehdit eden en önemli etkenlerden biri.

Çayların sağlığa olası etkileri üzerinde araştırma yürüten bilim insanları, çay tiryakilerinde sık sık rastlanılan sağlık sorunlarının önemli bölümünün kullanılan çaydanlıkla bağlantılı olduğunu tespit etti.

Tespit edilen etkilere göre koyu ve dökülebilen malzemeler ile kaplanan çaydanlıklar, kullanım süreleri yılları bulmaları halinde mantar ve bakteri üretimine başlıyor.

Her ne kadar dışarıdan bakan bir göz ile tespit etmesi pek kolay olmasa da, bu tür çaydanlıkların içerisinde demlenen çaylarda çok sayıda bakteri ve mantar çoğalıyor ve düzenli olarak tüketilen çay ile birlikte vücuda giriş yapıyor.

İşte bu sebepten dolayı çayı demlediğiniz çaydanlıklara oldukça dikkat etmeli ve sağlığınız açısından tehdit oluşturacak seçimler yapmamanız gereklidir.

Nelere dikkat edilmeli?

Sıcak su ve çay bileşenleri, çaydanlığın demliği ile temas ettiğinde mide ve böbrek fonksiyonlarına zarar verebilecek tanenler ve oksalat tuzları oluşuyor. Bu nedenle çay demlemeden önce her zaman çaydanlığın kendisini ve demlik bölümünü iyice durulayarak tüm izleri tamamen ortadan kaldıracak şekilde yıkamalısınız.