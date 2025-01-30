Cebinde olan yaşadı: O paralar artık binlerce lira ediyor

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Cüzdanınızda ya da evinizde bir köşede öylece duran sıradan bir bozuk para, küçük bir servet olabiliyormuş.

Son günlerde koleksiyoncular arasında büyük yankı uyandıran bir keşif, pek çok kişinin madeni paralarını dikkatle incelemesine neden oldu.

Basım hatası taşıyan bazı bozuk paraların, değerinin katbekat arttığı ortaya çıktı. Eğer şanslıysanız, farkında olmadan büyük bir hazineye sahip olabilirsiniz!

HEMEN KONTROL EDİN!

1973 yılında basılan 5 kuruşlar, üzerindeki "kayık baskı" ve "eror" hatalarıyla koleksiyoncuların gözdesi haline geldi.

Yıllar önce basılan bu 5 kuruşlar, meğer yalnızca bir para değil, koleksiyonerler tarafından aynı zamanda birer tarih ve sanat eseri olarak değerlendiriliyor.

1973 yılına ait 5 kuruş kayık baskı ve eror hatası nedeniyle koleksiyonerler tarafından harıl harıl aranan bu paralar internet sitelerinde 1450 TL'ye kadar alıcı buluyor.