Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 FIVB Milletler Ligi maç takvimi

2025 FIVB Milletler Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Turnuvanın 3. haftasında sahne alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında Hollanda ile karşılaştı ve rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikte Filenin Sultanları, turnuvadaki 9. maçında 8. galibiyetini elde etti ve puanını 22’ye yükseltti. Böylece Polonya’da düzenlenecek finaller için yerini garantiledi.

Millilerin sıradaki rakibi ise Çekya. 3. haftanın ikinci karşılaşmasında gözler bir kez daha Ay-Yıldızlı ekibimizin performansına çevrilecek.

Peki, Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

FIVB Milletler Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3. haftadaki ikinci sınavına çıkıyor. Rakip bu kez Çekya.

Ay-yıldızlılar, 11 Temmuz Cuma akşamı saat 21.30'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.