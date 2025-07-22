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ÇEYREK FİNAL: Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Japonya ile kozlarını paylaşacak. İşte kritik maçın detayları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
22.07.2025 10:09
ÇEYREK FİNAL: Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

İlk 8'e girerek finallere gitmeyi başaran Filenin Sultanları, normal sezonu 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı.

Grup aşamasını 6. sırada bitiren millilerimizin çeyrek finaldeki rakibi Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya oldu.

2025 FIVB Milletler Ligi finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde bulunan Atlas Arena'da oynanacak.

Voleybolseverler Türkiye - Japonya çeyrek final maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Türkiye - Japonya maçı ne zaman?

Türkiye ile Japonya arasındaki mücadele 24 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak. zorlu müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kazanan takım, yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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