ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ocak 2025 ChatGPT erişim sorunu

Yağmur Dinç

Yapay zekanın hayatımıza entegre olmasını kolaylaştıran ChatGPT, milyonlarca kullanıcıya erişti.

En sık kullanılan yapay zeka robotu ChatGPT'ye an itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor.

OpenAI altyapılı ChatGPT'ye giren kullanıcılar bağlantı uyarısıyla karşılaşıyor ve arama motoruna yöneliyor.

Peki; ChatGPT neden açılmıyor? ChatGPT çöktü mü, ne oldu? İşte detaylar...

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ 23 OCAK 2025

23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 15.00 sularından bu yana ChatGPT çalışmıyor.

Masaüstünden erişim sağlanmaya çalışıldığında "Bad Gateway" hatası veriyor. Mobil uygulamasında ise soru sorulduğunda yükleniyor ekranına geçiyor ve cevap vermiyor.

Henüz resmi kaynaklardan da bir açıklama gelmeyen ChatGPT'nin ne zaman düzeleceği ise bilinmiyor.