Çiçek suyuna çamaşır suyu eklemek bakın ne işe yarıyor!

Çiçeklerin vazoda daha uzun süre taze kalması için birçok farklı yöntem denenmektedir.

Bunlardan biri de çiçek suyuna çok az miktarda çamaşır suyu eklemektir.

İlk bakışta şaşırtıcı gelebilecek bu yöntem, aslında çiçeklerin ömrünü uzatmak için oldukça etkili bir çözüm sunar.

Peki bu gerçekten işe yarıyor mu? İşte detaylar...

Çamaşır suyu, suda oluşabilecek bakteri ve mantarların çoğalmasını engelleyerek çiçeklerin saplarının tıkanmasını önler.

Böylece çiçekler suyu daha iyi emer ve solma süreci gecikir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, doğru oranda kullanmaktır. Fazla miktarda çamaşır suyu, çiçeklere zarar verebilir.