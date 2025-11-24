Çifte kutlama! 24 Kasım öğretmen atama sonuçları 2025: Atamalar açıklandı mı, saat kaçta?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Öğretmen adayları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde iki heyecan yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen ataması, bugün gerçekleşiyor.

Atama bekleyen binlerce öğretmen, heyecanla sonuçlara odaklandı.

Mesleğe yeni başlayacak olan öğretmen adayları, öğretmen atama töreninin saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Peki, öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları...

24 KASIM ÖĞRETMEN ATAMASI SAAT KAÇTA

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki bakan yardımcıları, birim amirleri ve tüm illerden gelen öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra Millî Eğitim Bakanlığının 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak.

Törenin açılış saati hakkında net bir açıklama bulunmasa da program kapsamındaki etkinlikler sebebiyle öğretmen atamasının öğleden sonra başlaması bekleniyor.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2025

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklanacak.

Atama töreninin tamamlanmasının ardından sonuçların akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.