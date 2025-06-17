Çikolataseverlere kötü haber: O drajeler raflardan indiriliyor

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan ve birçok kişi tarafından severek tüketilen Meijer Frederik’s markasına ait bitter çikolatalı badem drajeler, ciddi bir alerji riski nedeniyle piyasadan toplatılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, bazı paketlerde kaju fıstığı içeriği bulunduğu halde etiket üzerinde belirtilmediği tespit edildi.

Kaju fıstığına karşı alerjisi olan bireylerin bu ürünü tüketmesi durumunda, ciddi ve hatta hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlar görülebileceği uyarısı yapıldı.

Özellikle gıda alerjisi olan tüketicilerin bu tür hatalar karşısında büyük risk altında olduğu vurgulandı.

İADE UYARISI YAPILDI

Yetkililer, ellerinde söz konusu ürünü bulunduran vatandaşların ürünü kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini belirterek, tam bir geri ödeme için en yakın Meijer mağazasına başvurmalarını istedi.