Galatasaray’da Victor Osimhen bilmecesi çözüldü: İşte kaçıracağı maçlar

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda dolu dizgin yoluna devam eden Galatasaray’da, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’den gelen haberler moralleri bozdu.

Son oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası MR’ı çekilen dünyaca ünlü forvetin, kolunda kırık tespit edildi.

Ameliyata alınan Osimhen’in sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak konusu oldu.

Galatasaray'ın önündeki zorlu fikstürde Osimhen'in sahalarda olamayacağı muhtemel maçlar şöyle:

OSIMHEN’İN KAÇIRACAĞI MUHTEMEL MAÇLAR

-Trabzonspor

-Göztepe

-Kocaelispor

-Gençlerbirliği

-Gençlerbirliği (Ziraat Türkiye Kupası)

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Kritik haftalara girilirken yıldız golcünün yokluğu, teknik heyetin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Ligin son bölümünde hangi karşılaşmalarda forma giyemeyeceği merak konusu olan Osimhen’in, özellikle Fenerbahçe ile oynanacak derbide sahada olup olmayacağı belirsizliğini sürdürüyor.