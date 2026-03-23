Kurban Bayramı tarihi 2026: Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor

Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar hem ibadetlerini hem de tatil planlarını şekillendirmeye başladı.

Bahar aylarının sonuna denk gelecek olan bayram için resmi takvim netleşirken, milyonlarca kişi bayramın hangi günlere denk geldiğini ve tatil süresini araştırıyor.

Bayram öncesi hazırlıklar hız kazanırken, gözler 2026 Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi.

Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, ikinci günü 28 Mayıs Perşembe, üçüncü günü 29 Mayıs Cuma ve dördüncü günü ise 30 Mayıs Cumartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI’NDA KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Bayram tatilinin süresine ilişkin ihtimaller de gündemde yer alıyor. Pazartesi gününün tam gün, salı gününün ise yarım gün idari izin kapsamına alınması halinde, hafta sonlarıyla birlikte tatilin 9 güne kadar uzayabileceği bekleniyor.