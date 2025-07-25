Çin'de çatıların mavi olmasının sebebi bakın neymiş!

Son yıllarda Çin'de birçok bölgede ev ve yapıların çatılarının mavi renge boyandığı dikkat çekiyor.

Mavi çatıların yaygınlaşmasında birkaç önemli etken bulunuyor. Bunların başında ise iklimsel avantajlar geliyor.

Peki, Çinliler neden çatılarını özellikle maviye boyamayı tercih ediyor? Bu tercih yalnızca estetik bir kaygıdan mı kaynaklanıyor yoksa ardında daha işlevsel sebepler mi yatıyor?

İşte merak edilenler...

Mavi renk, güneş ışığını fazla çekmediği için sıcak havalarda evlerin daha serin kalmasına yardımcı oluyor. Bu da yaz aylarında içerideki sıcaklığı azaltarak daha konforlu bir ortam sağlıyor.

Ayrıca mavi çatılar, gökyüzüyle uyumlu olduğu için uzaktan bakıldığında hoş bir görüntü oluşturuyor. Bir diğer neden ise bu renkli çatıların uydu görüntülerinde kolayca fark edilmesi.

Bu durum, şehir planlaması ve acil durumlarda yön bulma açısından da işe yarıyor.

Kısacası, Çin’de çatılar sadece güzel görünsün diye değil, aynı zamanda daha serin, kullanışlı ve düzenli bir şehir görünümü için maviye boyanıyor.