Cıvık yoğurdu taş gibi yapan yöntem: Bütün suyunu emiyor...

Haber Merkezi

Evde yoğurt mayalayanlar, zaman zaman hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Özellikle yoğurdun kıvamı konusunda bazen beklenmedik sonuçlar yaşabiliyor.

Cıvık ve sulu yoğurt nasıl katılaşır sorusu, bu kapsamdan sıklıkla araştırılıyor.

Eğer siz de bu sorundan muzdarip iseniz, bu haberimiz tam da sizin için.

Tutmayan yoğurdunuz bu yöntemle taş gibi oluyor.

BU YÖNTEMLE KATILAŞTIRIN

Yoğurdunuz tutmadıysa bu durum büyük olasılıkla yoğurdun beklediği odanın ısısından kaynaklanır. Bu gibi durumlarda ne yapacağınızı düşünüyorsanız, ilk olarak yoğurt ısıya dayanıklı bir kabın içine aktarılmalıdır.

Kabın üzeri açık bir şekilde fırına yerleştirilmeli ve fırın 75 derecede fansız programda çalıştırılmalıdır. Bu şekilde yoğurt bir saat kadar fırında bırakılmalıdır. Sonrasında ise fırının kapağı açılıp 15 dakika kadar soğuması için bırakılmalıdır.

Soğuma tamamlandıktan sonra kabın üzeri açık bir biçimde buzdolabında bir saat kadar bekletilir.

Mayalanan yoğurt çok sulu olursa bu adımları takip ederek kısa sürede istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Böylece yoğurdunuzu olması gerektiği haline getirebilirsiniz.