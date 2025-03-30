Çocuk başına ödeniyor: 5 bin TL doğum parası nasıl alınır? Bu yöntemle başvurun...

Yağmur Uçar

Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da doğum yardımıyla ilgili madde değiştirildi.

Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvuru ayı itibarıyla çocuğun beş yaşını tamamlayacağı aya kadar her ay bin 500 TL ödeme yapılacak.

Üçüncü ve sonraki çocuklar içinse yine 60 ay boyunca her ay 5 bin TL destek sağlanacak.

Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru detaylarını merak etti. Bu kapsamda, "5 bin TL doğum parası nasıl alınır" sorusu gündeme geldi.

Peki; doğum parası nasıl alınır? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Doğumun gerçekleşmesinden sonra, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) kaydı tamamlandıktan sonra “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” eksiksiz şekilde doldurulması ve imzalanması gerektiği bildirildi.

Başvuru, şahsen, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla yapılabilir.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine yönlendirilir.

Kamu kurumlarında çalışanlar ise başvurularını çalıştıkları kuruma yapabilecek.