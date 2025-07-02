Çocuklara giydirmeyin! Bakanlık uyardı: Bu kıyafetin satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığına yönelik riskli ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Son olarak yapılan incelemelerde, Akku Collection firmasına ait Akkuzu marka baskılı çocuk sweatshirt modelinde ciddi bir güvenlik ihlali tespit edildi.

Ürünün özellikle boğulma riski taşıyan detaylara sahip olması nedeniyle satışının yasaklandığı ve piyasadaki tüm örneklerinin toplatılmasına karar verildiği açıklandı.

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE SAÇIYOR

Uzmanlara göre, çocuk kıyafetlerinde bulunan uzun ip, kordon ve metal aksesuarlar küçük yaş grubundaki çocuklar için ciddi tehlikeler yaratabiliyor.

Bu gibi unsurlar, oyun sırasında veya uyurken çocukların takılarak boğulma ya da yaralanma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor.

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