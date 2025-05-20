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Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliği kapsamında yeni bir duyuru yaptı.

Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yapılan güncelleme ile Rumex markasına ait katlanabilir masa modelinin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Günlük hayatta birçok evde kullanılan bu katlanır masa, güvenlik testlerinden geçemedi.

Yapılan denetimlerde ürünün altında keskin kenar ve köşelerin bulunduğu, ayrıca masa altındaki açık uçlu boruların ciddi yaralanma riskleri taşıdığı tespit edildi.

SATIŞI YASAKLANDI

Bu yapısal kusurların hem çocuklar hem de yetişkinler için kesik ve darbelere yol açabileceği vurgulandı.

Tespit edilen riskler nedeniyle, söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve mevcut ürünler için toplatılma kararı alındı.