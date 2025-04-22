Çöp değil, temizleyici! Tarihi geçmiş güneş kremleri bakın ne işe yarıyor...

Yağmur Uçar

Geçen yazdan kalan güneş kreminiz varsa, yaşadınız!

Tarihi geçmiş bir güneş kremi kullanmak riskli olabilir; çünkü zamanla formülü bozulabilir ve cildini yeterince koruyamaz.

Ancak, artık çöpe de gitmeyecek...

Bu değerlendirme ipuçları ile bakın nasıl da işinize yarayacak.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

İçerdiği yağlar sayesinde deri çantalar, cüzdanlar, ayakkabılar için hafif bir bakım ürünü olabilir. Küçük bir bölgeye dene; parlatma ve yumuşatma etkisi gösterebilir.

Kapı menteşeleri, bisiklet parçaları gibi küçük metal yüzeylere sürerek geçici koruma sağlayabilirsin. SPF içeriği sayesinde güneş ışığından gelen hasarı biraz engelleyebilir.

Eski bir diş fırçası yardımıyla spor ayakkabıların kauçuk kısımlarını silebilirsin. Özellikle beyaz kenarlar, taban çizgileri gibi yerlerde işe yarayabilir.

Anahtar deliği ya da sert çalışan menteşelerde kaydırıcı/yağlayıcı olarak işe yarayabilir.