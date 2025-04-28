Çöpü yanlış atanın cebi yanacak! 1 Mayıs'ta başlıyor: Uymayana para cezaları geliyor

Haber Merkezi

Almanya hükümeti tarafından bu kez evsel atıklar hakkında ilgi çeken yeni bir adım atıldı. Her yıl milyonlarca ton evsel atık ortaya çıkarken bu atıkların büyük bir çoğunluğu yanlış sınıflandırıyor.

Kişi başı ortalama 600 gram çöp üretilirken yanlış sınıflandırılan çöpler geri dönüştürülebilir sınıfta yer alamsına karşın dönüşüm işlemi yapılamıyor.

Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı'nın (BMUV) yaptığı yasal değişik 1 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

2500 EURO CEZASI KESİLECEK

Yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmeliğe göre biyolojik atıkları doğru şekilde ayrıştırmadan çöp kutusuna atan kişiler 2500 euroya kadar para cezası ile karşılaşacak.

Yasaya göre, biyolojik atık kutularına bahçe atıkları, saksı bitkileri ve kesme çiçekler, ekmek ve unlu mamuller, yumurta kabukları, et ve sosis artıkları, balık kalıntıları ve kemikler, sebze ve meyve artıkları ve artık yiyecekler (çiğ, pişmiş veya bozulmuş) atılabilecek.

Çöp toplama araçlarında bulunacak dedektörler, biyolojik atık kutularına atılan yabancı maddeleri de tespit edebilecek. Böylece kurallara uygun biçimde ayrıştırmayan vatandaşlar tespit edilip, para cezası kesilecek.