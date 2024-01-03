Covid-19’un yeni varyantından yeni semptomlar! Bu belirliler varsa dikkat edin… Bilim insanları, vakaların gittikçe artması sonucu yeni açıklamalarda bulundu. Covid-19’un yeni varyantı JN.1’in yeni semptomları için uyardılar...

ensonhaber.com

Son zamanlarda tekrardan artık gösteren Covid-19 vakaları hakkında uzmanlar uyarılarda bulundu. Covid-19’un yeni varyantı olan JN.1’de olağandışı semptomlar tanımlandı.

Salgın hastalıkların mevsim dolayısıyla yükselişe geçtiği bu dönemde dikkatli olmakta fayda var. Gösterdiğiniz belirtilerde dikkat etmeniz gerekenleri uzmanlar aktardı.

Covid-19'un hali hazırdaki semptomları arasında tat ve/veya koku kaybı gibi belirtileri yer alırken son tespit edilen semptomlar arasında yüzde 16 kas ağrısı, yüzde 20 halsizlik ve yorgunluk, yüzde 20 şiddetli baş ağrısı görüldüğü tespit edildi.

Bu belirtilere dikkat...

Bunlara ek olarak yeni semptomlarda tespit edildi. Ortaya çıkan en şaşırtıcı yaygın semptomlar arasında ise yüzde 10 uyku sorunu, yüzde 10 endişe sorunu ve yüzde 10 oranında kaygı sorunu yer aldı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) son raporunda, İngiltere ve İskoçya'daki her 24 kişiden 1'inin Covid-19 olabileceği bilgisi paylaşıldı.

UKHSA'nın veri ve gözetimden sorumlu genel müdürü Profesör Steven Riley yaptığı açıklamada , "Yılın bu döneminde soğuk hava, günlerin kısalması ve sosyalleşmenin artması, Covid-19 gibi solunum yolu virüslerinin bulaşma potansiyelinin özellikle yüksek olduğu anlamına gelmektedir" uyarısında bulundu.