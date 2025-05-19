Çözümlü IQ testi: İskambil oyunundaki hatayı bulun

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IQ testleri zekanızı ve eleştirel düşünme becerilerinizi test etmek için basit araçlardır. Bu testler mantıksal ve analitik yeteneklerinizi değerlendirir.

Bugünkü IQ mücadelesinde, okuyuculardan 6 saniyede bir grup insanın kağıt oynadığı resimdeki hatayı bulmaları isteniyor.

Bir dahinin IQ'suna sahip misiniz? Hemen öğrenin!

Kaynak: Facebook

Bu IQ testi, dikkatinizi ve eleştirel düşünme becerilerinizi test etmenin mükemmel bir yoludur.

Yukarıda paylaşılan resim bulmacası, 4 kişilik bir grubun kağıt oynadığı bir kulüp sahnesini tasvir ediyor. İlk bakışta her şey mükemmel derecede normal görünse de, öyle değil.

Resimde bir hata var ve okuyucuların görevi resimdeki hatayı 6 saniyede bulmak.

Zamanın şimdi başlıyor!

Resme bakın ve dikkatlice inceleyin.

Resimdeki hatayı fark ettiniz mi?

Zaman daralıyor, acele edin.

Resmi dikkatlice tarayın ve resimde sıra dışı bir şey olup olmadığına bakın.

Ve...

Zaman doldu.

Resimdeki hatayı zekaları ve ayrıntılara olan yüksek dikkatleri sayesinde bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Resimdeki hata, resimde iki adet sinek ası bulunmasıdır; bir deste kartta yalnızca bir adet sinek ası olması gerekir.