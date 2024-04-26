Cuma namazı saat kaçta? 26 Nisan 2024 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri... Cuma namazını kaçırmak istemeyen Müslümanlar, yaşadığı ile göre namaz vakitlerine bakıyor. Peki, 26 Nisan 2024 cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri...

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Müslüman alemi, "güneşin doğduğu en hayırlı gün" olan bir cumaya daha kavuştu.

İbadetlerini yerine getirmeye çalışanlar, özellikle cuma namazını kaçırmıyor.

Cuma namazı, cemaatle birlikte öğle ezanında kılınıyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 26 Nisan 2024 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

26 Nisan 2024 cuma saatleri

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

Ankara'da saat 12.51'de, İzmir'de ise saat 13:14'te kılınacak.

Diyanet namaz vakitleri ekranı