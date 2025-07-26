Damacana bu renkteyse eyvah: İade edin

Damacana sular, günlük hayatta en çok tercih edilen içme suyu kaynaklarından biridir.

Özellikle aşırı sıcaklarla birlikte vatandaşlar damacana içinde yeşil renklenme veya yosun benzeri bir görüntü ile karşılaşabiliyor.

Bu durum yalnızca estetik bir sorun değil, aynı zamanda sağlık açısından da ciddi risk anlamına geliyor.

Damacanadaki yeşil görüntü, suyun artık mikrobiyolojik açıdan güvenli olmadığını gösterir.

İŞTE SEBEBİ

Suyun renginin yeşile dönmesi genellikle alg (yosun) oluşumu nedeniyle meydana gelir. Bu oluşumun başlıca sebepleri şöyledir:

Damacananın güneş ışığına veya yüksek sıcaklığa maruz kalması,

Saklama koşullarının uygun olmaması,

Uzun süre beklemiş suyun içerisinde mikroorganizma üremesidir.

TÜKETMEYİN

Yeşil renklenme olan damacanayı kesinlikle tüketmeyin. Satın aldığınız su firmasına durumu bildirin ve değişim talep edin.

Damacanaları her zaman serin, karanlık ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.