Damacanalarda kulp olmamasının nedeni bakın neymiş

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5 ve 10 litrelik su şişelerinin çoğunda kulplar yani tutma yeri bulunur ve bu kulplar sayesinde taşıma işlemi de oldukça kolaylaşır. Ancak konu damacanalara geldiğinde bu kulplara rastlamayız.

Daha ağır olmalarına rağmen taşınma kolaylığını sağlayan bu taşıma kulplarının olmamasının nedeni ise pek çok kişi tarafından merak edilir.

5 ve 10 litrelik su şişelerine kıyasla daha ağır ve taşıma kolaylığının sağlanması gereken damacanalarda taşıma kulbunun yapılmamasının nedenini sizler için araştırdık.

Bakın bu kulpların 19 litrelik oldukça ağır olan damacanalara yapılmamasının arkasında yatan neden neymiş…

KULP BULUNMUYOR ÇÜNKÜ

Uzmanlar, damacanalarda kulp bulunmamasının yalnızca taşıma kolaylığı ile ilgili olmadığını söylüyor. Asıl nedenlerden biri, hijyen. Kulp gibi girintili-çıkıntılı detaylar, bakterilerin ve mikropların birikmesine daha uygun alanlar oluşturuyor.

Oysa damacanalar, defalarca yeniden doldurularak kullanıldığı için temizliği kolay ve düz yüzeyli tasarımlar tercih ediliyor. Kulp eklenmesi, sterilizasyon sürecini hem zorlaştırıyor hem de güvenilirliğini azaltıyor.

Hijyenin yanı sıra üretim maliyetleri de kulpsuz tasarımların arkasındaki nedenlerden biri. Kulp eklemek demek; yeni kalıplar, ekstra plastik ve daha karmaşık bir üretim süreci demek. Bu da doğrudan maliyet artışı anlamına geliyor.

Ayrıca, kulplu şişeler nakliye sırasında düzgün şekilde istiflenemediğinden depolama alanında daha fazla yer kaplıyor ve taşıma sırasında zarar görme riski artıyor.

Görünüşte pratik gibi duran kulplar, sebil ve pompa sistemleriyle uyumluluk konusunda sorun çıkarabiliyor. Damacanaların sebile baş aşağı yerleştirilmesi sırasında, kulplar bu süreci zorlaştırabiliyor, cihazlara zarar verebiliyor ya da su akışını engelleyebiliyor.

Bu nedenle üreticiler, standart ve düz tasarımlarla hem kullanıcı dostu hem de sistem uyumlu ürünler ortaya koymayı tercih ediyor.