Danıştay onadı: O meslek sahiplerine başörtüsü yasağı getirildi

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Fransa Ulusal Barolar Birliği avukatları hakkında Danıştay tarafından onanan karar medyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.

Fransa'da avukatların başörtüsü dahil herhangi bir ayırt edici simge taşımasını yasaklayan düzenlemeye karşı yapılan itiraz, bu hafta başında verilen Danıştay kararıyla reddedildi.

Söz konusu kararda, avukatlık mesleğini düzenleyen yasanın 3. maddesinin tek tip kıyafet giymeyi zorunlu kılarak bu mesleği icra edenlere ayırt edici simgeler takmasını da engellediğini savunuldu.

İTİİRAZLAR REDDEDİLDİ

Eylül 2023'te avukatlar için başörtüsünü de kapsayan farklı simgeleri yasaklayan bir önergenin kabul edilmişti. Söz konusu önerge, avukatların cübbeleri dışında "ayırt edici simge takmasını" yasaklamayı kapsıyordu.

Ancak Fransa'nın Avukatları Sendikası, yasağın avukatların bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle birliğin bu kararının askıya alınması talebiyle Danıştaya başvurmuştu.

Yapılan itirazların ardından Danıştay, birlik tarafından suunulan söz konusu önergeyi kabul ederek, mevcut yasadaki hükümlerin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi verdiğine hükmetti.

Bu kapsamda tüm avukatların tek tip kıyafet giymesinin, müvekkillerinin çıkarlarını savunmanın dışında herhangi bir kişisel tercihini yansıtmalarını önlediğini belirten Danıştay, avukatlar için tek tip kıyafetin yargılananlar arasında eşitliği sağlamaya yardımcı olduğuna ve bunun "adil yargılanma hakkının gerekli bir koşulu olduğuna" kanaat getirdi.