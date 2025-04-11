Demir yolu taşımacılığında yeni dönem: Belge süresi değişti! 18 ay geçerli olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demiryolu sektöründe yerli üretimi ve düzenlemeyi destekleyecek önemli bir adım attı.

“Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği” ile “Tip Onay Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, uluslararası trafik dışı araçlar için özel tescil kriterleri belirlendi. Bu kapsamda, ulusal taşımacılıkta kullanılacak lokomotiflerin tescili, artık UTP/TSI gibi uluslararası normlar yerine Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ esas alınarak yapılacak.

Böylece, hem yerli üretim süreçleri kolaylaşacak hem de raylı sistemlerde esneklik sağlanacak.

Yeni yönetmeliğe göre tescil belgelerinin geçerliliği, tip onay belgelerinin süresiyle sınırlı olacak. Bu, sistemde güncellik ve denetim açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

18 AY GEÇERLİ OLACAK!

Söz konusu düzenlemeler kapsamında, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yıl sonuna kadar üretilecek yerli elektrikli lokomotifler için tip onay süreci de netleşti.

Üç ay içerisinde yapılacak başvurularla birlikte, bu lokomotiflere uygulanacak kurallar ayrı olarak belirlendi. Bu kapsamda, tip onay belgesiyle tescillenecek lokomotifler, ulusal taşımacılık faaliyetlerinde kullanılacak, belgenin geçerlilik süresi de 18 ayla sınırlı olacak.