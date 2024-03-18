Denemeyin bile! Akşam sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor… “Akşam sakız çiğnenmez, akşam çiğnenen sakız ölü etidir” atasözünü duymuşsunuzdur. Uzmanlar haklıymış. Akşam sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor.

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Türk kültürü, yüzyıllar boyunca bilgeliği ve deneyimi atasözleri aracılığıyla aktarmıştır.

Bu değerli mirasın bir örneği olan "Akşam sakız çiğnenmez, akşam çiğnenen sakız ölü etidir" atasözü, sağlıkla ilgili önemli bir mesajı içinde barındırır.

Türk halkı için akşam yemeği, günün en önemli öğünlerinden biridir. Akşam yemeğinden sonra birçok kişi sakız çiğnemeyi alışkanlık haline getirmiştir.

Ancak belirttiğimiz atasözünün de söylediği gibi, akşam sakız çiğnemenin zararları büyük. Bakın neye sebep oluyor…

Akşam sakız çiğnerseniz...

Sağlık konusunda uzmanlar, akşam yemeği sonrası sakız çiğnemenin sindirim sürecini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyorlar.

Sindirim sistemini doğru şekilde çalıştırmak için besinlerin doğru sindirilmesi önemlidir ve bu sürecin sakız çiğnemekle bozulması sindirim problemlerine yol açabilir.