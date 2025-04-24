Deniz kumu kullanılan binalar tehlike saçıyor: Bu işaretler varsa dikkat!

Haber Merkezi

Türkiye’de yaşanan her büyük depremin ardından, yapı güvenliği yeniden mercek altına alınıyor. Özellikle Marmara Bölgesi gibi deprem riski yüksek bölgelerde, binaların ne kadar dayanıklı olduğu vatandaşların en büyük endişelerinden biri haline geldi.

Marmara Bölgesi’nde yer alan nemli bölgelerde, yıllar içinde bodrum katlarda oluşan çatlaklar ve demirlerdeki paslanma, büyük bir tehlikenin habercisi olabilir.

Prof. Dr. Nihat Kabay, binaların yapımında kullanılan malzemelerin, özellikle betonun kalitesine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Kabay’a göre en kritik konulardan biri ise, beton karışımında deniz kumunun kullanılıp kullanılmadığı. Bu malzeme, uygun şekilde elenip hazırlanmazsa içerdiği tuz ve deniz kabukları nedeniyle binanın taşıyıcı sistemini yıllar içinde çöküşe götürebileceğini aktardı.

BODRUM KATA BAKIN!

Prof. DR. Kabay deniz kumu, tuz içerdiği için beton içindeki donatının (demirin) paslanmasına neden olduğunu ve bu durumun, binanın taşıyıcı sisteminin zamanla zayıflamasına yol açtığını belirterek dikkat çeken uyarılarda bulundu.

“Betonun içindeki demir zamanla paslanır ve dayanıklılığı kaybeder. Bu da olası bir depremde yapının çökmesine neden olabilir,” diyen Kabay, bu tip yapılarda yaşayan vatandaşlara acil denetim çağrısı yaptı.

Kabay’ın verdiği bilgilere göre, en net işaretlerden biri bodrum katındaki duvarlarda görülen nem kaynaklı çatlaklar ve demir aksamda oluşan paslanmalar olduğunu belirtirken vatandaşlara, “Bodrum katlara inin, kolon ve kirişleri dikkatle inceleyin. Eğer paslı demir görüyorsanız, binanızda kullanılan kumda ciddi sorun olabilir,” uyarısında bulundu.