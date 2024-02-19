Derzleriniz yeni çekilmiş gibi olacak! Bu yöntem 15 dakikada sakız gibi bembeyaz yapıyor… Fayans araları gerek banyoda gerekse mutfakta zamanla farklı nedenlerden sararmaya mahkum oluyor. Nemden, kirden veya da küften dolayı sararmaya başlayan fayans aralarına uygulayacağınız bu yöntem derzlerinizi adeta yeni çekmişsiniz gibi yapıyor…

ensonhaber.com

Fayans aralarından zamanla meydana gelen kir, küf veya nem kaynaklı olan sararmaları önlemek için çeşitli yöntemler mevcuttur.

Sırf derz temizliği için çeşitli kimyasallar almak ve kullanmak yerine her evde olan ve sıkça kullanılan o malzeme ile kısa sürede sakız gibi beyaz derzler elde etmenizde oldukça kolay.

Fayans aralarında yer alan derzler ne kadar kirliyse yapılan temizlik ne yazık ki kendini göstermeyebilir. İşte yaptığınız temizliğin kendini göstereceği derzlerinizin tıpkı çekildiği günkü gibi bembeyaz olacağı o yöntem.

Diş macunu ile derz temizliği

Çeşitli kimyasallar kullanmak yerine her evde bulanan ve sıkça kullanılan diş macunları hem etkili hem de kolay bir temizlik yöntemidir.

Fayans aralarındaki derzlerin temizliğinde oldukça etkili olan diş macununu sararan kısımlara sıkıp 15 dakika bekletmeniz ve sonrasında kullanılmayan eski bir diş fırçası yardımı ile ovalayarak temizlemeniz yeterli olacaktır.

15 dakika beklettiğiniz diş macununu ovalayarak temizledikten sonra sakız gibi bembeyaz derzlere kavuşmuş olacaksınız. Bu pratik yöntemi temizlik rutininize kattığınızda fayans aralarındaki sarı lekelere de kolaylıkla veda etmiş olacaksınız.