Dev firma binlerce oyuncağı geri çağırıyor: Yangın riski var…

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ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), çocuklar için üretilen güvenli olmayan bir ürünle ilgili yeni bir geri çağrı duyurdu.

Ünlü bisiklet markası Huffy, çocukların kullandığı Tonka Damperli Kamyonları içeren yaklaşık 23.260 ürünü güvenlik riski nedeniyle topluyor.

Geri çağrılan ürünler, Huffy 12 Voltluk Çocuk Binilebilir Tonka Damperli Kamyonları. Kamyonlar, sarı ve siyah renkleriyle tanınan ve “Tonka” etiketleriyle işaretlenmiş.

Kamyonların model numaraları 17362 ve 17323. Ayrıca, geri çağırılan kamyonlar 45 inç uzunluğunda, 32 inç genişliğinde ve 24 inç yüksekliğinde.

YANGIN RİSKİ TAŞIYOR

Geri çağrılan kamyonların, kontrolörlerinin aşırı ısınması nedeniyle yangın ve yanma tehlikesi taşıdığı belirtildi. Şirket, bu sorunun üç ayrı rapor ile tespit edildiğini duyurdu.

Ayrıca, binilen kamyonda çıkan herhangi bir yangın vakası olmadığı bildirildi.

Tüketiciler, geri çağrılan Huffy Tonka Damperli Kamyonları kullanmayı derhal bırakmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Firma, ürünlerdeki güvenlik açığını düzeltmek için ücretsiz yedek kontrolör temin edecek. Tüketiciler, Huffy ile iletişime geçerek bu ücretsiz yedek parça talebinde bulunabilecekler.