Dev kahve zincirinde kriz! Şubelerini tek tek kapatıyor

Haber Merkezi

İngiltere merkezli kahve zinciri Costa Coffee küçülme kararıyla gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Ülke genelinden 2 binden fazla şubesi bulunana marka, geçtiğimiz aylarda kapattığı şubeleri arasına bir yenisini daha ekledi.

The Sun’ad yer alan habere göre, kapanacak olan 16. Şube olduğu bilinen Lyme Regis mağazasının 24 Nisan 2924 (bugün) son kez hizmet verecekler.

Özellikle kahve severler tarafından şaşkınlıkla karşılanan bu haber diğer şubelerin akıbeti konusunda da merak uyandırdı.

KARAR DOĞRULANDI

Gündemde Costa Coffee Lyme Regis şubesinin kapanması büyük yankı uyandırırdı. Kararın yayılmasının ardından kahve devinin sözcüsü kararı doğrulayarak, "Lyme Regis'teki Costa Coffee mağazamızın 24 Nisan'da ticarete kapanacağını teyit edebiliriz." İfadelerini kullandı.

Kahve devinin şubesini kapatması ardından boşalan dairenin yerine ne taşınacağı henüz belli değil. Yerel halk kahve devinin gitmesiyle ana caddenin eskisi gibi olmayacağını belirtiyor.