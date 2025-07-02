Dev konserve markası tarihe karışıyor: İflas bayrağını çekti

Amerika merkezli ünlü konserve markası Del Monte Foods, derinleşen mali sorunları nedeniyle ABD İflas Kanunu’nun 11. Bölümü kapsamında iflas koruma başvurusu yaptı.

Şirket, bu süreci kredi verenlerle yeniden yapılandırma anlaşması doğrultusunda yürütmeyi planlıyor.

Yapılan açıklamada, Del Monte'nin bazı kreditörlerinden 165 milyon doları yeni kaynak olmak üzere toplam 912,5 milyon dolarlık bir finansman sözü aldığı bildirildi.

Şirketin mali belgelerine göre varlıkları ile borçları 1 milyar ile 10 milyar dolar arasında değişiyor.

VARLIK SATIŞI VE İFLAS KORUMASI MASADA

Del Monte Foods, geçtiğimiz yıl uyguladığı tartışmalı “drop-down” borç yeniden yapılandırma stratejisinin ardından yaşadığı mali sorunları çözmek için yeni adımlar atıyor.

Şirket, bazı varlıklarını yeni bir yapıya devrederek likidite sağlamış ancak bu işlem, 725 milyon dolarlık kredi anlaşmasında temerrüt iddialarına ve kreditörler tarafından açılan davalara yol açmıştı.

Del Monte, mali dengelerini sağlamak amacıyla başlattığı yeniden yapılandırma sürecinde, varlıklarının tamamını veya önemli bir bölümünü satışa çıkarma planını da gündeme aldı.

Elde edilecek nakit kaynakları ve mevcut finansman anlaşmaları, hem operasyonların devamlılığı hem de müşteri hizmetlerinin sürdürülebilirliği için kritik önem taşıyor.