Devler Ligi'nde 2 maç TRT'de! İşte, TRT'de şifresiz yayınlanacak maçlar...

Hüseyin Topuz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları için geri sayım başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 15-16 Nisan tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde çeyrek final maçlarının heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak.

TRT 1 ve TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT Spor ve TRT 1'in yayın akışının belli olmasının ardından bu hafta hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.

İşte, TRT 1 ve TRT Spor'un 15-16 Nisan tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı...

15 Nisan Salı

22:00 Aston Villa - PSG (TRT Spor)

16 Nisan Çarşamba

22:00 Inter - Bayern Münih (TRT 1)