DGS başvuru tarihleri belli oldu! 2025 DGS ne zaman?

Hüseyin Topuz

İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan DGS için geri sayım başladı.

DGS sınavına girecek adaylar sınav tarihi ve başvuru tarihleri hakkında aramalarına hız kazandırdı.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.

2025 DGS sınavının ne zaman yapılacağı, sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.

Peki, 2025 DGS sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

2025 DGS sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2025 yılında DGS sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS başvuruları ne zaman?

DGS başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Normal başvuru döneminde başvuru yapamayan adaylar 13 Haziran'da geç başvurularını yapabilecek.