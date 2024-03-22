Dideral tablet nedir, ne işe yarar? Dideralin etkileri Stres kaynaklı hastalıkların tedavisinde reçete edilen dideral tableti bilinçli bir şekilde kullanmak için dozunu ve etkilerine dair bilgi sahibi olunmalıdır. Peki, dideral nedir ve ne işe yarar? Dideral antidepresan mı? Dideral sakinleştirir mi? İşte detaylar...

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İlaçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler çoğu zaman arama motorları üzerinden prospektüslerine bakıyor.

Reçete edilen veya reçetesiz satılan her ilacı kullanmadan önce dozu, faydaları ve yan etkileri kapsamında bilgi sahibi olmak önem taşıyor.

Bu kapsamda stres kaynaklı hastalıklarda uygun görülen "dideral tablet" sıklıkla araştırılıyor.

Beta-bloker adlı ilaç grubunda yer alan, etkin maddesi propranolol hidroklorür olan dideral ne işe yarar ve etkileri nelerdir sorularının yanıtı haberimizde...

Dideral tablet nedir

Dideral içerisinde her biri 40 mg propranolol hidroklorür içeren 50 adet tablet bulunan kutularda satılır.

Dideral tablet; kalp ve damar sisteminde etkili olan beta-blokerler adı verilen ilaç grubundadır.

Stres hormonlarının aşırı salınımını engelleyerek kalp-damar sisteminde oluşabilecek rahatsızlıkları önlemeyi hedefler.

Dideral ne işe yarar?

Nedeni bilinmeyen yüksek tansiyon ve böbrek bozukluğuna bağlı yüksek tansiyonun kontrolü,

Migren tedavisi,

Var olan böbrek hastalığı bulunmayan ve nedeni bilinmeyen titremenin(tremor) tedavisi,

Anksiyete bozukluğu ve kalp atım hızındaki bundan kaynaklı artışı kontrol altında tutmak,

Aşırı salgılanan Tiroid hormonlarına bağlı kriz durumunun tedavisi,

Kalp damarlarının tıkanması veya daralması sonucu kendini gösteren göğüs ağrısının tedavisi,

Böbrek üstündeki bir tümörün adrenalin/noradrenalin gibi maddelerin aşırı salgılanmasına yol açtığı bir hastalık olan feokromositomanın tedavisi,

Akut kalp krizi sonrası uzun süreli koruma amacıyla,

Kalp ritim bozukluklarının çoğunda kontrol altında tutmak amacıyla,

Kalp kasının tıkayıcı bir hale gelecek kadar kalınlaşması ile ortaya çıkan bir hastalık olan Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati tedavisinde kullanılır.

Dideral antidepsan mıdır?

Dideral bir antidepresan değildir. Sakinleştirici ilaçlar kategorisinin özelliklerini taşımadığından bu kategoriye girmez. Beta blokerler grubundan bir ilaç olup kan damarlarının gevşemesini sağlayarak tedavi eder.