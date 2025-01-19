Dikkat! Bu Markanın Eşofmanları Piyasadan Toplatılıyor: Hemen İade Edin

Yağmur Dinç

Ticaret Bakanlığı, usulsüz yeni ürünleri kamuoyuna duyurdu.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden denetledikleri sağlıksız ürünleri ifşa etti.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Cgt Tekstil İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait olan 'Cigit Concept' markalı çocuk giyim ürünü eşofman altında sağlıksız ürün olduğunu tespit etti.

Açıklama kısmına 'Boğulma riski' olduğunu belirten Bakanlık ayrıca, "Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar" ifadelerini de kullandı.

ÖLÜM SAÇIYOR

Söz konusu ürünün satılması yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.

Güvensizlik sebepleri arasında kimyasal içerik limitlerinin aşılması dikkat çekti.