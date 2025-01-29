Dikkat testi: 4 saniye içinde iki fotoğraf arasındaki farkı bulun

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Yan yana yerleştirilmiş neredeyse aynı iki resim, ilk bakışta tamamen aynı görünüyor. Ancak dikkatli gözler, aralarındaki ince farkları belirleyebilir.

Bu tür bulmacalar, sadece eğlenceli olmakla kalmıyor; aynı zamanda gözlem becerilerini geliştirerek zihinsel çevikliği artırıyor.

Üstelik zaman kısıtlaması da işin içine girince heyecan ve rekabet seviyesi yükseliyor.

Peki, siz ne kadar dikkatlisiniz?

Yukarıdaki resimde bir kadının siyah-beyaz iki fotoğrafı yer alıyor. İlk bakışta aynı gibi görünse de küçük bir fark var.

Göreviniz 4 saniye içinde iki resim arasındaki farkı bulmak.

Farkı bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Eğer bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.