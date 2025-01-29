Dikkat testi: 4 saniye içinde iki fotoğraf arasındaki farkı bulun
Haber Merkezi

Yan yana yerleştirilmiş neredeyse aynı iki resim, ilk bakışta tamamen aynı görünüyor. Ancak dikkatli gözler, aralarındaki ince farkları belirleyebilir.

Bu tür bulmacalar, sadece eğlenceli olmakla kalmıyor; aynı zamanda gözlem becerilerini geliştirerek zihinsel çevikliği artırıyor.

Üstelik zaman kısıtlaması da işin içine girince heyecan ve rekabet seviyesi yükseliyor.

Peki, siz ne kadar dikkatlisiniz?

Yukarıdaki resimde bir kadının siyah-beyaz iki fotoğrafı yer alıyor. İlk bakışta aynı gibi görünse de küçük bir fark var.

Göreviniz 4 saniye içinde iki resim arasındaki farkı bulmak.

Farkı bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Eğer bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.

ensonhaber icon
Kübra Kireççi
Editor