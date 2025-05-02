Dikkat Testi: 8’lerin arasındaki 6’yı 5 saniyede bulan, akıl küpü çıkıyor…

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Görsel yanılsamalar, beyinle göz arasındaki o karmaşık iletişimi ortaya çıkarmanın en eğlenceli yollarından biri.

Bugün sizi, hem dikkat hem de algı gücünüzü sınayacak bir bulmacayla baş başa bırakıyoruz.

Onlarca 8'in arasına gizlenmiş bir 6 var ve sizden istenen, bu sayıyı sadece 5 saniyede bulmanız.

Görsel hafızanızı çalıştırın, gözlerinizi tarama moduna alın ve bakışlarınızı odakta tutun… Çünkü bu tür testler sadece eğlenceli değil, aynı zamanda zihinsel reflekslerinizi de keskinleştiriyor.

Hazırsanız kronometreyi başlatın…

Yukarıdaki görselde onlarca 8 sayısı yer alıyor. Aralarında gizlenen bir 6 sayısı var.

Gizli 6 sayısını 5 saniye içinde bulmanız isteniyor.

Görüntüye yakından bakarsanız, sayıyı hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz.

Cevabı bulamayanlar aşağıdaki çözüme göz atabilirler.