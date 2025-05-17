Dikkatli bakın: Pestisit kalıntısı işte böyle gözüküyor

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Pestisitler, tarımda zararlıları uzaklaştırmak veya yok etmek için kullanılır. Ancak bu kimyasallar, meyve, sebze, tahıl ve yeşilliklerin üzerinde yıkamayla tamamen çıkmayan izler bırakabilir. Bu izlere pestisit kalıntısı denir.

Şimdilerde tarımda tehdit yaratan pestisit kalıntısı, vatandaşları endişelendiriyor. Bu kapsamda, "pestisit nasıl görünür", "pestisit nasıl anlaşılır" gibi sorular gündeme geliyor.

İşte muhtemel görüntüsü ve anlamanın yolları...

Bazı sebze ve meyvelerin üstünde normalden fazla parlaklık, yapışkan bir tabaka ya da kayganlık hissi varsa, bu pestisit veya mum kaplama işareti olabilir.

Bazı ürünlerin çürümeden çok uzun süre dayanması, yüzeylerinde koruyucu kimyasal kalıntı olabileceğine işaret edebilir.

Bazı pestisit türleri kuruduklarında hafif beyazımsı bir tabaka bırakabilir. Ancak bu her zaman pestisit değildir; doğal mineral kalıntıları da benzer görünebilir.