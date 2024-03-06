Dilber’in sahne aldığı pavyona tur! Fiyatı duyanın ağzı açık kalıyor... Dans sahneleri ile milyonları ekranlara kitliyen İnci Taneleri dizisinde kullanılan pavyon, meraklıların odağı olmuştu. Şimdilerde ise Dilber’in sahne aldığı o pavyona turlar düzenlendiği iddia edilirken fiyatı ise duyanların ağzını açık bıraktı…

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Kanal D ekranlarında adeta fenomenleşen ve Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde yer aldığı aynı zamanda senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri yayınlandığı günden bu yana gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Her geçen bölüm dans sahneleri ile gündem olan Dilber’in sahne aldığı pavyona merak gün geçtikçe artarken ortaya atılan iddia duyanları şaşkına çevirdi.

Reytinglerde başarılı bir yükselişle devam eden dizinin büyük bir seyirci kitlesine ulaşmasının ardından artış gösteren pavyon fiyatlarının yanın bir de pavyon turları eklendi.

Söz konusu iddiaya göre, İnci Taneleri dizisinin çekildiği pavyona yapılan en ucuz tur fiyatının 10 bin TL’den başladığı söyleniyor.

Ayrıca, Mart ayında tüm kontenjanın dolduğu belirtilirken nisan ayı içinde sınırlı sayıda kontenjan kaldığı da söylentiler arasında yer alıyor.