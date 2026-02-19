Diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte en net yanıtı...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetine dair pek çok soru da yeniden gündeme taşınıyor.

Gün içinde yapılması sakıncalı olup olmadığı merak edilen konuların başında ise diş fırçalamak geliyor.

Özellikle ağız temizliğine dikkat eden vatandaşlar, “Diş fırçalamak orucu bozar mı, orucu zayıflatır mı?” sorusuna yanıt arıyor.

Peki; diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanıtı...

DİŞ FIRÇALAMAK ORUÇ BOZAR MI

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/202)

Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.

Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce veya iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa da macun kullanılmaması uygun olur.