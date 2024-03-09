Diş fırçalarının yanındaki mavi teller bakın ne işe yarıyormuş Günlük hayatta sıkça kullamdığımız diş fırçalarında bulunan mavi tellerin yapılış amacı bakın neymiş. İşte birçoğunuzun ilk kez duyacağı o bilgi...

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Diş fırçası, dişlerin temizliğinde kullanılan önemli bir hijyen aracıdır. Diş fırçaları, diş yüzeylerindeki plak ve diğer kalıntıları temizlemek için tasarlanmıştır.

Diş fırçaları, farklı boyutlarda ve sertlikte kıllara sahip olabilir ve ayrıca elektrikli veya manuel olabilirler.

Her gün düzenli olarak kullanıldığımız diş fırçalarının kenarlarında bazı noktalar yer alır.

Peki bu noktaların yapılış amacını hiç merak ettiniz mi? İşte diş fırçalarının kenarında yer alan noktaların amacı..

Diş fırçasının yan tarafında bulunan mavi teller parçayı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini belirtir. Eğer bunlar solmuşsa fırçayı değiştirmenin vakti gelmiş demektir..