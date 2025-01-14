Dışarıdaki lezzeti aratmayacak! İşte evde midye dolmanın püf noktaları

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Midye dolma, dışarıda severek tükettiğimiz lezzetlerden biri.

Ancak evde yapılan midye dolma, hem sağlık açısından hem de lezzet bakımından dışarıda satılanlara göre çok daha üstün bir seçenek sunuyor. Üstelik hazırlaması düşündüğünüzden daha kolay!

Deniz mahsullerine meraklıysanız ya da dışarıdaki hijyen koşulları konusunda çekinceleriniz varsa, evde midye dolma yapmayı kesinlikle denemelisiniz.

Hem bütçe dostu hem de kendi damak zevkinize göre ayarlayabileceğiniz bu tarif, misafirlerinizi de mutlu edecek.

MALZEMELER

25 adet midye

İçi İçin;

1 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı yenibahar

2 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri İçin;

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

İçine Sıkmak İçin;

1 adet limon

Midyeleri bol suda iyice yıkayın, üzerindeki lekeleri bir fırça yardımıyla temizleyin. Kabukların bitişik kısımlarını ayırmadan, keskin bir bıçakla uçlarından açmayı ihmal etmeyin. Tüylü kısımları dikkatlice çıkararak midyeleri soğuk suda kısa süre bekletin ve ardından durulayarak süzün.

Pilavlık pirinci ılık ve tuzlu suda 15 dakika bekletin. Kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın ve kuş üzümlerini kumundan arındırmak için ılık suda bekletin. Pilavı yaparken zeytinyağı, dolmalık fıstık, baharatlar ve kuş üzümlerini dikkatlice karıştırarak lezzetli bir iç harç hazırlayın.

Midyelerin iç kısmını hazırladığınız iç pilavla doldurup sıkıca kapatın. Ardından tencereye dizin, üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve porselen bir tabak yerleştirerek sıcak su ekleyin. Kısık ateşte 25-30 dakika pişirip, limon suyu ekleyerek soğuk servis edin.