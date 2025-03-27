Doğal gaz kombileri kaldırılıyor! İşte son tarih

Haber Merkezi

Avrupa Birliği, enerji sektöründe köklü bir dönüşüme hazırlanıyor. 2040 yılına kadar fosil yakıtlarla ısınmaya son verme kararı alan AB ülkeleri, doğal gazı kademeli olarak devre dışı bırakacak.

Bu kapsamda, yenilenebilir enerjiye geçiş hızlandırılırken, çevre dostu ısıtma sistemleri teşvik edilecek.

Özellikle 2030'dan itibaren inşa edilecek tüm yeni binaların "Sıfır Emisyon Binaları" standardına uygun olması zorunlu hale gelecek.

Bu adım, AB’nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını gözler önüne sererken, enerji sektöründe de devrim niteliğinde bir dönüşüm başlatacak.

DOĞAL GAZ KOMBİLERİ TARİH OLUYOR!

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler, Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD)çerçevesinde, 2040 yılına kadar doğal gaz kombilerini tamamen kaldırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, 2030'dan itibaren yeni inşa edilen tüm binaların "Sıfır Emisyon Binaları" standardına uygun olması zorunlu hale gelecek. Ayrıca, 2050 yılına kadar AB'deki mevcut tüm binaların sıfır emisyonlu hale getirilmesi planlanıyor.

AB ülkeleri, yeşil enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 1 Ocak 2025’ten itibaren doğal gaz kombilerine verilen teşvikleri kaldıracak.