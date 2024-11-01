Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlandırmalar değişiyor...

Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğalgaz faturalarında yeni dönemin haberini verdi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yenilikle birlikte elektrik faturalarında olduğu gibi doğalgaz faturalarında da fiyatlandırmalar değişiyor.

Bakan Bayraktar, tıpkı elektrik faturalarından uygulanmaya başlayacak olan kademeli fiyatlandırmanın doğalgazda da il bazında kademeli fatura fiyatlandırma geçilmesi için çalışmaların başlayacağını açıkladı.

Farklı iklim koşullarına sahip olan illerin tüketim farklılıkları göz önünde bulundurularak uygulanacak olan yeni fatura döneminde ödemeler kademeli fiyatlandırma ile gerçekleşecek.

AZ TÜKETENDEN AZ...

Bakan Bayraktar, enerjide sübvansiyonların ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için 2025 yılının şubat ayında elektrikte olacağı gibi doğalgazda da kademeli bir fiyatlandırmaya gidileceğini belirtti.

"Az tüketenin az çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği" yeni dönem hakkında ayrıntıları dile getiren Bayraktar, "Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğalgazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğalgaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.