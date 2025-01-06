Doğalgaz faturasını tarihe gömecek! BİM duvar tipi ısıtıcı getiriyor; işte fiyatı...

Haber Merkezi

BİM, 2025 yılına özel kampanyalarla merhaba diyor!

10 Ocak tarihli aktüel ürün kataloğu, her bütçeye uygun fırsatlarla dolup taşıyor.

Yeni yılın ilk ayında, mutfak aletlerinden, elektronik cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesi tüketicilerle buluşacak.

Özellikle evlerin olmazsa olmaz ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için mutfak eşyalarında büyük indirimler dikkat çekiyor.

Kataloğun sürprizleri arasında, kişisel bakım ürünleri de yer alıyor. Yüz maskeleri ve masaj cihazları gibi ürünler, uygun fiyatlarıyla sağlığına ve rahatına düşkün müşterilerin ilgisini çekecek.

İşte BİM 10 Ocak indirim kataloğu…