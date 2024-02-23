Doğalgaz tarih oluyor, paralar cepte kalıyor! İşte yeni ısınma yöntemi… Türkiye'de hemen hemen her evde kullanılan doğalgaz, ısınma konusunda vazgeçilmez bir enerji kaynağı haline gelmiş durumda. Ancak, bir Tokatlı girişimcinin icat ettiği yeni sistem, doğalgaz devrini bitirecek gibi görünüyor.

İHA

Gelişen teknoloji, enerji tasarrufu ve çevre dostu çözümlere odaklanan mühendislerin yaratıcı çalışmalarını beraberinde getiriyor.

Bu bağlamda, mühendislerin geliştirdiği son derece inovatif bir boya, enerji verimliliğine yeni bir boyut kazandırıyor.

Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren bu özel boya, düşük tüketimle çalışarak elde ettiği enerjinin yüzde yüzünü kullanıyor.

Yenilikçi boya sistemi, enerji tasarrufunu maksimum seviyeye çıkararak çevre dostu bir çözüm sunuyor.

Özellikle doğal gazın olmadığı veya ulaşamadığı bölgelerde kullanılabilen bu sistem, kömür gibi daha geleneksel enerji kaynaklarına alternatif bir çözüm sunuyor.

Ev, bahçe ve seralarda kullanılabilir

Yüzeyine uygulandığında elektrik enerjisini ısıya dönüştüren bu yenilikçi sistem, evlerden seralara, bahçelerden daha birçok alanda etkili oluyor.

Herhangi bir yüzeye kolayca uygulanabilen bu ısı dönüştürücü boya, laminant altında, fayans altında, patlatma taş gibi farklı malzemelerin üzerine rahatlıkla sürülebiliyor.

33 yaşındaki girişimci Gamze Vural, doğal gazın olmadığı yerlerde insanların kömürden sıkıldığını ifade ederek, şu açıklamayı yaptı:

“İnsanlar kömürden sıkılmıştı. Biz de bu yönde ilerledik. Sistemimiz daha çok doğalgazın olmadığı yüzeylerde ısı boyamızı sürüldüğü yüzeye elektrik enerjisi verdiği zaman ısıya dönüştüren bir boyadır. Yani bununla bağ evleriniz, seralarınız, bahçeleriniz, aklınıza gelen her yerde boyayı sürüp, elektrik vererek ısınma sağlayabiliyorsunuz. Doğal gazlı evlerde de kullanılabiliyor. Mesela doğal gazın ulaşamadığı en son odalar soğuk oluyor, ulaşamadığı derken. Bu boya oralarda son peteğinize takviye amaçlı sürülebilir. Mevcut peteklerimize de bu sistemi uygulayabiliyoruz. Yeni bir petek almanıza gerek yok. En ekonomik ısınma sistemidir diyoruz. Elektrik enerjisiyle ısınma sağlıyor ve düşük watta tüketim sağlıyor. Ekonomiktir, çevrecidir ve doğal kurulumdur. Sadece peteklerde değil laminant altında, fayans altında, patlatma taş gibi birçok yüzeyde olabiliyor”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)